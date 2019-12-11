КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Игорь Есмантович: «Дальнейшая судьба Романова пока нам неизвестна»

17:00
Теги:

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что пока неизвестно, останется ли защитник Александр Романов в ЦСКА на следующий сезон. Ранее генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прилетал в Россию, чтобы провести встречу с игроком.

— У Романова заканчивается контракт в этом сезоне, — цитирует Есмантовича официальный сайт ЦСКА. — Дальнейшая его судьба пока нам неизвестна, пока в диалоге с его агентом. Романов, выходя на матч, является не только лимитчиком, но и игроком основного состава. То, что он лимитчик, не значит, что он не останется на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Романов провел 33 матча и отметился 4 результативными передачами. «Монреаль» задрафтовал 19-летнего защитника под общим 38-м номеров в 2018 году.

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/igor_esmantovich_znayu_kak_tsska_budet_vpisyvatsya_v_potolok_zarplat/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир