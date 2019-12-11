Игорь Есмантович: «Дальнейшая судьба Романова пока нам неизвестна»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что пока неизвестно, останется ли защитник Александр Романов в ЦСКА на следующий сезон. Ранее генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прилетал в Россию, чтобы провести встречу с игроком.

— У Романова заканчивается контракт в этом сезоне, — цитирует Есмантовича официальный сайт ЦСКА. — Дальнейшая его судьба пока нам неизвестна, пока в диалоге с его агентом. Романов, выходя на матч, является не только лимитчиком, но и игроком основного состава. То, что он лимитчик, не значит, что он не останется на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Романов провел 33 матча и отметился 4 результативными передачами. «Монреаль» задрафтовал 19-летнего защитника под общим 38-м номеров в 2018 году.