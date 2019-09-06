Игорь Есмантович: «ЦСКА категорически поддерживает аренду»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович положительно высказался по поводу введения аренды в КХЛ.

— Про аренду игроков был жаркий спор, стороны разделились 50 на 50, — сказал Есмантович. — Рига изменила свое отношение в пользу аренд, ЦСКА тоже категорически поддерживает аренду. Федерация борется с массовым отъездом молодежи за океан, ЦСКА отталкивается от того, что каждый сезон есть лимитчики, которые выходят на лед. А на следующий сезон лимитчик не попадает в состав, куда же ему деваться? В ВХЛ? Так что мы исходим из спортивного принципа, а не из коммерческой составляющей. (Игорь Еронко)