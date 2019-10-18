Игорь Бобков: «В своей зоне нельзя передерживать шайбу»

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков рассказал, как команде удается без ощутимых очковых потерь переживать эпидемию травм.

— Все играют в одинаковый хоккей — в тот, который от нас требует главный тренер, — цитируют «Известия» Бобкова. — Поэтому действуем строже. Ребята знают, что в своей зоне нельзя передерживать шайбу и надо сыграть попроще. А те игроки, которые действуют в нападении, умеют забивать и свой момент всегда найдут.

— Без ваших лидеров тренеры так и советуют — играть проще?

— Ну конечно. А смысл рисковать? Сыграем проще в своей зоне, а там форчеком и давлением будем добиваться, чтобы забрать шайбу, бросить и забить. Все просто.

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