Игорь Бобков: «Присутствие Гарипова держит в тонусе, на дает расслабляться»

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков подвел итоги прошедшей части регулярного чемпионата КХЛ.

— Осталось семнадцать матчей, мы боремся с «Барысом» за победу в дивизионе, самые важные битвы впереди, с очень сильными соперниками, поэтому готовность стопроцентная, — цитирует Бобкова официальный сайт КХЛ. — Если говорить о личной игре, то всегда можно быть лучше.

— Недавно к «Авангарду» присоединился Эмиль Гарипов, как складываются отношения с ним? Подобные трансферы держат в тонусе?

— Отношения у нас отличные, с Эмилем мы одного возраста, всю карьеру отыграли против друг друга, когда он еще в Казани был; в сборной вместе выступали. Поэтому знаем друг друга давным-давно. Он очень высококвалифицированный вратарь, который выиграл Кубок Гагарина, и, естественно, это держит в тонусе, на дает расслабляться.