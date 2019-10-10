Игорь Бобков: «Последние пять минут были очень долгими»

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков в матче против «Амура» (1:0) отразил все 33 броска по своим воротам и оформил второй «сухарь» в сезоне.

— Да, последние пять минут были очень долгими. У нас была не очень хорошая тенденция — в третьем периоде пропускать много голов, но сегодня, наконец-то, выдержали, отстояли и, как результат, выиграли, — цитирует Бобкова официальный сайт омичей.

— Переход с одного формата площадки на другой — насколько он болезненно действует? Трудно адаптируешься к этому?

— Обычно хватает пары тренировок, но, конечно, когда каждую игру меняется — есть свои нюансы. Углы на линиях немножко другие, поэтому да, приходится адаптироваться. Есть специальные упражнения, чтобы побыстрее привыкнуть.

— Самый непростой момент только в концовке был, или были моменты во втором периоде и в начале третьего, когда закрывали нас в зоне?

— Конечно, всю игру «Амур» хорошо играл, давили, но парочку контратак выстояли. Как результат — вовремя блокировали броски и спасибо ребятам за «сухарь».

— Можно ли сказать, что неважно, какое было качество игры, а важно именно два очка и прервать серию из двух неудач?

— В конце концов, всегда главное — победа, а по игре будем разбираться с тренерами уже на следующий день.

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