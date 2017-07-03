Игнатушкин перешел в московское "Динамо"

Как стало известно "СЭ", нападающий "Сочи" Игорь Игнатушкин стал игроком московского "Динамо". В сезоне-2016/17 33-летний форвард набрал 18 (5+13) очков в 46 матчах при показателе полезности "+5".

Всего в лиге 33-летний хоккеист провел 456 матчей и набрал 163 (73+90) очка. Он выступал за такие клубы, как "Амур", "Атлант", "Торпедо" и "Сибирь".

Напомним, что у предыдущего руководства "Динамо" остались долги по зарплате перед игроками, которые составляют несколько сотен миллионов рублей. 1 июля КХЛ может признать хоккеистов клуба неограниченно свободными агентами. (Алексей ШЕВЧЕНКО)