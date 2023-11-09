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Сегодня, 00:30

Игнатьев: «Знали, что у «Динамо» девять побед подряд, и перед матчем я ребятам говорил, что их стоит тормознуть»

Алина Савинова
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Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев оценил победу команды над московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Хочу поздравить немногочисленных мытищинских болельщиков с долгожданной победой. К сожалению, они у нас не так часто бывают. Мы долго ждали и наконец дождались — очень рад, что наша работа дала результат. Победы нам тяжело даются и уверенность в выигрыше у ребят теряется. Надеюсь, что эта победа поможет нам в будущем. С нашей стороны была хорошая игра. Мы знали, что у «Динамо» было девять побед подряд и перед матчем в раздевалке я ребятам говорил о том, что их стоит тормознуть. Я не знал, как произойдет, но в итоге, как в воду глядел. Мы очень рады такой победе. «Динамо» всегда сложный соперник, тут к гадалке не ходи», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Игнатьева.

«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию «Динамо». Клуб из Пекина впервые обыграл московскую команду. «Куньлунь» после 32 встреч идет на 10-й позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка. 10 ноября команда Игнатьева встретится с «Барысом».

Источник: https://dynamo.ru/news/230277-aleksey_kudashov____segodnya_ne__byilo_yarkih_emotsiy__
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