«Идеальное преступление». Мозякин подшутил над Капризовым

КХЛ в официальном Twitter опубликовала видео с матча регулярного чемпионата между ЦСКА и «Металлургом» (3:2). Форвард магнитогорцев Сергей Мозякин незаметно подъехал к Кириллу Капризову и поддел шлем, сделав вид, что занят своими делами.

— Идеальное преступление, — подписано видео.

ЦСКА набрал 59 очков и лидирует в Западной конференции. У «Магнитки» 43 очка и девятое место на Востоке. Мозякин в прошедшей встрече забил гол, Капризов отметился результативной передачей.