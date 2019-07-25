И. о министра Челябинской области ответил канадскому хоккеисту, раскритиковавшему Магнитогорск

И.о. министра спорта Челябинской области Леонид Одер прокомментировал интервью канадского экс-форварда "Авангарда" Максима Тальбо, назвавшего Магнитогорск "самым ужасным местом в мире".

- К сожалению, не в первый раз приходится сталкиваться с ситуацией, когда известный хоккеист-легионер, поиграв в России, затем нелицеприятно отзывается о городе или стране, в которой он выступал, - цитируют "РИА "Новости" Одера. - Возможно, своими громкими и некрасивыми высказываниями он хотел привлечь к себе внимание. Думаю, если бы он играл за "Металлург", то не говорил бы таких слов о Магнитогорске, потому что в клубе уделяют большое внимание тому, чтобы хоккеисты жили в комфортных условиях и ни в чем не нуждались.

35-летний канадец выступал в России с 2016 по 2019 год в составе ярославского "Локомотива" и "Авангарда". Всего Тальбо провел 174 матча в КХЛ, в которых набрал 75 (33+42) очков.