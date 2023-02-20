Тренер «Спартака»: «У нас не работает правило «победный состав не меняем»
И.о. главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин остался доволен игрой команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:2).
«Хорошая игра с нашей стороны сегодня. Ребята проникли, играли с самоотдачей. Играли на команду и одолели хорошего соперника.
Кто будет играть против ЦСКА? У нас не работает правило «победный состав не меняем». Посмотрим по готовности, завтра уже будет понятно. Будут играть сильнейшие. Делаем акцент на том, что будет дерби, что надо выходить и доказывать, несмотря на места в таблице.
Изменения в звеньях сегодня? Результат на табло, значит, правильно сделали! Хотели добавить скорости. Ребята молодые, может, немного авантюрно даже играют, но добавляют скорость — и результат пришел», — цитирует тренера сайт красно-белых.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
|21.02
|19:10
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Динамо Мн – Трактор
|- : -
|21.02
|19:30
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СКА – Куньлунь
|- : -