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Сегодня, 22:58

Тренер «Спартака»: «У нас не работает правило «победный состав не меняем»

Иван Шитик
Корреспондент
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И.о. главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин остался доволен игрой команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:2).

«Хорошая игра с нашей стороны сегодня. Ребята проникли, играли с самоотдачей. Играли на команду и одолели хорошего соперника.

Кто будет играть против ЦСКА? У нас не работает правило «победный состав не меняем». Посмотрим по готовности, завтра уже будет понятно. Будут играть сильнейшие. Делаем акцент на том, что будет дерби, что надо выходить и доказывать, несмотря на места в таблице.

Изменения в звеньях сегодня? Результат на табло, значит, правильно сделали! Хотели добавить скорости. Ребята молодые, может, немного авантюрно даже играют, но добавляют скорость — и результат пришел», — цитирует тренера сайт красно-белых.

Источник: https://spartak.ru/news/matches/eshchye-odin-vazhnyy-shag-v-borbe-za-pley-off/
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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