И. о. главного тренера «Сочи»: «Тигр» оказался сильнее «леопарда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Леонид Береснев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2).

— Хорошая игра, боевая, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Держала и зрителей, и нас — тренерский штаб, постоянно в напряжении. Обидно, что проиграли. Есть хорошие моменты со стороны нашей команды. Мы сегодня бились — это показывали такие моменты, как ловля шайбы на себя. Ребята делают попытки выйти из этой психологической ситуации, в которую мы попали. Сегодня «тигр» оказался сильнее «леопарда». Будем готовится к следующей игре. Повторюсь, что сдвиги в психологическом плане уже есть. Даже игра «три на пять» показала, что есть определенный потенциал сломать эту неприятную ситуацию.

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