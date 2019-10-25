И. о. главного тренера «Сочи»: «Очень довольны победой, потому что это была наша последняя игра на Дальнем Востоке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Леонид Береснев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:1).

— Очень довольны победой, потому что это была наша последняя игра на Дальнем Востоке, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Очень настраивались, у ребят было огромное желание. Сами понимаете, в какой ситуации мы находимся в последнее время. Поэтому самоотдача была сегодня просто великолепной. Неплохой первый период, начало. С нашей стороны великолепным был второй период, могли даже больше голов забить.

Расстраивает, что мы в последней смене за несколько секунд до конца пропустили гол в раздевалку. Но ребята выходили на третьей период с хорошей мотивацией выиграть этот матч, и третий период это показал. У нас пошли удаления, понятно, что третья игра, мы немного устали, подсели, а соперник очень серьезно перехватил инициативу. Но я повторюсь, что выиграли за счет коллективной самоотдачи всей команды — каждый игрок сегодня отдавался до конца. Поэтому эта победа — вознаграждение для команды.

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