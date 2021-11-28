И.о. главного тренера «Адмирала» о разгроме от «Сочи»: «Эта команда может любого тренера закопать»

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Олег Горбенко прокомментировал разгромное поражение от «Сочи» (2:8) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Какие могут быть комментарии? Счет на табло. Комментариев особо нет. Не знаю, что сказать. Комментариев у меня нет, если честно. Не знаю, что сказать по такой игре. Один комментарий только: мне кажется, эта команда может любого тренера закопать», — сказал на послематчевой пресс-конференции Горбенко.

Фрагмент с последней фразой был удален из официальной трансляции, позднее видео появилось в Telegram-канале «АренаБреда».

«Адмирал» занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции с 19 очками в 34 матчах. Горбенко занял должность исполняющего обязанности главного тренера команды 12 ноября. С тех пор «Адмирал» потерпел 6 поражений и одержал 1 победу.