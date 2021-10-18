Хультстрем о поражении от «Салавата»: «У «Металлурга» было достаточно моментов, но не хватило немного удачи»

Защитник «Металлурга» Линус Хультстрем подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:5).

«Мы провели плохой первый период, пропустили три гола со старта. После дважды забили, и во втором периоде могли сравнять. Но соперник поймал нас на ошибке, и уже на второй перерыв ушли при счете 2:5. У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше. Но не хватило немного удачи, где-то, может быть, нацеленности на ворота», — приводит слова Хульстрема официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Металлург» с 32 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Салават» с 28 очками — на третьей строчке.