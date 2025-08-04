Хоккей
4 августа, 08:42

Вратарь Худобин завершил карьеру в 39 лет

Павел Лопатко
Антон Худобин.
Фото ХК «Сибирь»

Хоккейный вратарь Антон Худобин объявил о завершении карьеры.

«Могу сказать, что с хоккеем ты никогда не закончишь. По одной простой причине: ты будешь жить им. Как игрок я закончил с хоккеем. Пусть я не объявлял это нигде, не говорил, но я закончил. Хоккеем я живу, мне он нравится, это мое призвание. Сейчас ничем в хоккее не занимаюсь, у меня должности никакой нет», — цитирует РИА «Новости» интервью Худобина YouTube-каналу «Лед».

По словам 39-летнего спортсмена, он помогает детской школе «Сокол». Сейчас экс-хоккеист живет в Красноярске.

«По прощальному матчу были разговоры, но пока я не понимаю, где и как его сделать. Я долго играл в магнитогорском «Металлурге», сейчас живу в Красноярске, сам родом из Усть-Каменогорска, поэтому надо определиться, где это будет», — сказал Худобин.

В составе сборной России Худобин выиграл чемпионат мира-2024. Он играл за «Сибирь», красноярский «Сокол», «Чикаго», «Даллас», «Бостон», «Анахайм», «Каролину», «Миннесоту» и магнитогорский «Металлург».

Источник: РИА
Антон Худобин
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
  • Догада

    Огласите весь список чемпионов мира по хоккею 2024 года в составе сбрной России, пожалуйста.

    05.08.2025

  • Gena34

    В Далласе период карьеры хороший был,один сезон прям тащил тащил.

    04.08.2025

  • eugeny71

    Виртуально, что ли, он выиграл ЧМ в 2024 году? Сборная России с 2022 года в этом нелепом турнире не участвует.

    04.08.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    Помню его

    04.08.2025

  • Урусов

    вряд ли Худобин побеждал на Чемпионате мира 2024 года. скорее всего, это было в 2014 году? редакторы есть в СЭ?

    04.08.2025

