Вратарь Худобин завершил карьеру в 39 лет
Хоккейный вратарь Антон Худобин объявил о завершении карьеры.
«Могу сказать, что с хоккеем ты никогда не закончишь. По одной простой причине: ты будешь жить им. Как игрок я закончил с хоккеем. Пусть я не объявлял это нигде, не говорил, но я закончил. Хоккеем я живу, мне он нравится, это мое призвание. Сейчас ничем в хоккее не занимаюсь, у меня должности никакой нет», — цитирует РИА «Новости» интервью Худобина YouTube-каналу «Лед».
По словам 39-летнего спортсмена, он помогает детской школе «Сокол». Сейчас экс-хоккеист живет в Красноярске.
«По прощальному матчу были разговоры, но пока я не понимаю, где и как его сделать. Я долго играл в магнитогорском «Металлурге», сейчас живу в Красноярске, сам родом из Усть-Каменогорска, поэтому надо определиться, где это будет», — сказал Худобин.
В составе сборной России Худобин выиграл чемпионат мира-2024. Он играл за «Сибирь», красноярский «Сокол», «Чикаго», «Даллас», «Бостон», «Анахайм», «Каролину», «Миннесоту» и магнитогорский «Металлург».
