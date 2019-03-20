"Хотели выиграть и сделали все для этого". Цулыгин - о победе над "Автомобилистом"

Главный тренер "Салавата" Николай Цулыгин после победы над "Автомобилистом" в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ (4:2) заявил, что его команда сделала все для достижения положительного результата.

- Абсолютно согласен с тем, что у нас сегодня получилось хорошее начало, мы сделали результат в первом периоде, - приводит слова Цулыгина официальный сайт "Салавата". - После этого мы не так агрессивно, и не так активно сыграли два периода, особенно третий. При этом сыграли по счету, по игре.

Да, мы отдали инициативу, но достаточно неплохо все равно оборонялись. Плюс к этому добавим самоотверженность ребят – 28 заблокированных бросков, о чем-то, да говорят. Ребята хотели выиграть эту игру и сделали все для этого. Поздравляю болельщиков с победой и ребят.

Счет в серии составляет 3-1 в пользу "Салавата". Следующий матч пройдет 22 марта в Екатеринбурге.

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