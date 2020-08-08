Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после заключительного матча на турнире Parimatch Sochi Hockey Open. Сегодня его подопечные обыграли МХК «Сочи» в «Кубке будущего» (7:1).

— Не думаю, что стоит даже говорить о кубке. Главное — посмотреть на ребят. Познакомиться с ними и узнать, на что они способны. Посмотреть их менталитет, технические возможности к той игре, которую я хочу видеть. Это была главная задача на турнире.

По ходу нашего сбора менялось расписание, менялись соперники. В любом случае, мы контролировали то, что могли. В целом сбор — позитивный. Наверное, он был самым долгим в моей карьере. Было приятно видеть и ребят из Северной Америки, и ребят из российских клубов, чтобы оценить наметки будущей команды, которая соберется уже ближе к чемпионату мира.

Как бы мы сыграли со СКА? Очень трудно думать об этом. Хоккей — не виртуальный, он все-таки проходит на льду. Интересно было бы посмотреть на мальчишек в такой ситуации. Когда играешь с соперником постарше, проявляются те вещи, которые ты хочешь исправить. Просили сыграть со СКА и «Локомотивом», но, к сожалению, не получилось. Это уже не в нашей компетенции.

Мне понравился Максим Грошев. В моем понимании, ему нужен правильный центр, который сможет раскрутить его феноменальные возможности: космическую скорость и шикарный бросок. Я им очень доволен и вижу потенциал. Нужно подумать, все оценить и найти правильное сочетание, чтобы этот парень раскрылся по полной программе. У него много инструментов, но они пока разбросаны по сторонам. Нужно сложить их в одну коробку, чтобы он стал настоящим мастером. Это наша задача. Надеюсь, тренеры «Нефтехимика» дадут ему играть — он заслуживает этого.

Вчера вечером после игры провели интересную беседу с Родионом Амировым. Нужно было донести ему кое-какие детали, чтобы он понимал хоккей немного по-другому. Индивидуальная игра хороша только тогда, когда ей правильно пользуешься. Он воспринял мои советы и уже сегодня показал более эффективную игру. Я им доволен. (Михаил Скрыль)