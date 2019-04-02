"Хотели показать, что не собираемся в отпуск". Бурмистров - о победе над "Авангардом"

Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Бурмистров после победы над "Авангардом" в третьем матче Восточной конференции КХЛ (5:1) заявил, что его команда показала отличную игру. Он также добавил, что уфимцы будут работать над игрой в большинстве.

- Считаю, была отличная игра, такой плей-оффный накал, - приводит слова Бурмистрова официальный сайт "Салавата". - Много силовых приемов, стычек, но нам удалось сыграть сегодня в нашу игру. Будем от этого отталкиваться. Все говорили, что мы в отпуск собрались, а мы хотели показать, что мы никуда не собираемся.

Игра в большинстве? Счет на табло. Не получилось, ну и не получилось, будем работать. Зачем сейчас искать негатив?

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 4 апреля в Уфе.

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