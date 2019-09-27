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Хомицкий завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Сочи»

17:26
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Защитник Вадим Хомицкий, выступавший за «Сочи» в течение трех последних сезонов, завершил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность. Он вошел в тренерский штаб «леопардов», сообщает официальный сайт сочинского клуба.

Также в КХЛ 37-летний защитник выступал за подмосковный «Атлант», казанский «Ак Барс», нижегородское «Торпедо» и омский «Авангард». Всего на счету хоккеиста 495 матчей в КХЛ, в которых он набрал 64 (23+41) очка.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Vadim-Homickij-v-trenerskom-shtabe-Sochi-9074

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