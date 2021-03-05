Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с участием защитника «Автомобилиста» Корбинианом Хольцером в матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (3:4).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника гостей Корбиниана Хольцера наказание по п.1.24. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении комитета.

Согласно регламенту, Хольцер наказан на 50 тысяч рублей по статье «Угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, использует непристойные реплики сексуального характера в адрес судьи или кого-либо». Во встрече с «Авангардом» игрок жестом перерезал горло, смотря на соперников.