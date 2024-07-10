Хоккейный турниры клубов КХЛ летом 2024: даты проведения и состав участников
Летом клубы КХЛ примут участие в предсезонных турнирах. Среди них: Кубок Президента Республики Казахстан, Кубок Республики Башкортостан, Кубок Блинова, Турнир имени Николая Пучкова, Мемориал Ромазана, Кубок Губернатора Челябинской области и Кубок мэра Москвы.
Кубок Президента Республики Казахстан
XIII Международный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан» состоится с 14 по 18 августа.
Место проведения: «Барыс Арена» в Астане (Казахстан).
Состав участников: «Барыс», «Амур», «Лада» и олимпийская сборная Казахстана.
Кубок Республики Башкортостан
Ежегодный турнир Кубок Республики Башкортостан пройдет с 15 по 18 августа.
Место проведения: «Уфа-арена» в Уфе.
Состав участников: «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».
Кубок Блинова
ХХХ розыгрыш Кубка памяти Виктора Блинова состоится с 20 по 25 августа.
Место проведения: «G-Drive Арена» в Омске.
Состав участников: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».
Турнир Пучкова
Турнир, посвященный Николаю Пучкова состоится с 22 по 29 августа.
Место проведения: «Ледовый Дворец» в Санкт-Петербурге.
Состав участников: СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», олимпийская сборная России.
Мемориал Ромазана
33-й розыгрыш Мемориала Ромазана пройдет с 27 по 30 августа.
Место проведения: арена «Металлург» в Магнитогорске.
Состав участников: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»).
Кубок Губернатора Челябинской области
Кубок Губернатора Челябинской области состоится с 27 по 30 августа.
Место проведения: арена «Трактор» в Челябинске.
Состав участников: «Трактор», «Амур», «Лада» и «Югра».
Кубок мэра Москвы
Закроет сезон летних турниров Кубок мэра Москвы, который состоится с 29 августа по 1 сентября.
Место проведения: дворец спорта «Мегаспорт» в Москве.
Состав участников: «Динамо» Москва, «Спартак», ЦСКА, «Автомобилист», «Витязь» и «Торпедо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
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|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
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|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
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Металлург Мг – Локомотив
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