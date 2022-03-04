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Сегодня, 15:36

Хоккейный функционер Вайсфельд прокомментировал отъезд финских игроков из клубов КХЛ

Виктория Кравченко

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением по поводу того, что ряд финских игроков уезжают из клубов КХЛ.

«Я просто убежден, что легионеры начинают покидать КХЛ не по собственной инициативе, из-за каких-то идейных соображений. По всей видимости, людей поставили в такие рамки, что они просто не могут принять другого решения. Понятно, что они играли бы с удовольствием как минимум до конца сезона.

Взять того же Хартикайнена. Человек с 2013 года играет в Уфе, все рекорды клуба принадлежат ему, и он оказался в такой ситуации. Но ничего не поделаешь, я думаю, что переживем эту ситуацию. Важно, чтобы остальные игроки не поддавались панике, во многом искусственно нагнетаемой», — цитирует Вайсфельда «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что из-за ситуации на Украине финские легионеры покидают клубы КХЛ.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4628187-vajsfeld-ob-otezde-legionerov-vazhno-chtoby-ostalnye-igroki-ne-poddavalis-panike.html
КХЛ
Леонид Вайсфельд
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0 - 0
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2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
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ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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