Хоккейный эксперт Сергей Гимаев прокомментировал ход серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

«В серии ЦСКА и «Локомотива» важным фактором является более сбитый, более опытный коллектив армейцев, — приводит слова Гимаева Betonmobile.ru. — Ведь мы помним, что в прошлом сезоне эта красно-синие дошли до финала плей-офф КХЛ, и состав с тех пор изменился не так значительно. До этого ЦСКА и вовсе брал Кубок Гагарина. И все же считаю, что счет в серии на данный момент не отражает происходящего на льду, ну, не наиграли команды на 3 — 0 в пользу армейцев. Скажу даже, что ярославская команда по игре, пожалуй, и вовсе имел преимущество. Но все это нивелирует вратарь Иван Федотов, который стал буквально стеной в воротах красно-синих. Федотов — главная проблема «Локомотива» в серии с ЦСКА».

Также эксперт отметил самоотдачу «Локомотива» в серии.

«Локомотив» бьется до последнего, дает бой. И в третьем матче они могли закончить все в свою пользу, если бы Максим Шалунов реализовал свой момент в начале первого овертайма. Но Федотов вновь оказался на высоте. По кому больше ударит третяя встреча, завершившаяся во втором часу ночи? С точки зрения составов — команды в равных условиях, так как отъезд шведских легионеров заставил красно-синих доставать все имеющиеся резервы. А вот с точки зрения психологии преимущество у армейцев, так как, во-первых, они победили, а, во-вторых, у них остался всего один шаг до победы в серии. У «Локомотива» же теперь вообще нет права на ошибку", — сказал он.

После трех матчей счет в серии 3 — 0 в пользу ЦСКА. Четвертая игра пройдет 7 марта в Ярославле.