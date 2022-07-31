Сергей Гимаев: «Спартак» получил очень сильных, талантливых, молодых игроков»

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший прокомментировал новость о том, что «Спартак» обменял защитника сборной России Александра Никишина в СКА и получил за это пять игроков и права еще на четырех хоккеистов.

«На мой взгляд, это взаимовыгодной обмен. Если брать Никишина, то он переходит в команду, которая реально в этом сезоне будет бороться за Кубок Гагарина. Если брать СКА, то команда подписывает одного из лучших защитников КХЛ. Ставка сделана на то, чтобы уже в этом году выиграть Кубок Гагарина, и такие высококвалифицированные хоккеисты, как Никишин, могут в этом помочь.

«Спартак» получил очень сильных, талантливых, молодых игроков. Плюс права на хоккеистов, которые выступают в НХЛ, что в дальнейшем даст возможности для обменов. Федор Свечков и Никита Чибриков уже способны усилить глубину состава и даже стать лидерами команды. «Спартак» потерял сильного защитника, но получил хороших игроков», — заявил Гимаев «РБ Спорт».