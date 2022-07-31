Сергей Гимаев: «Спартак» получил очень сильных, талантливых, молодых игроков»
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший прокомментировал новость о том, что «Спартак» обменял защитника сборной России Александра Никишина в СКА и получил за это пять игроков и права еще на четырех хоккеистов.
«На мой взгляд, это взаимовыгодной обмен. Если брать Никишина, то он переходит в команду, которая реально в этом сезоне будет бороться за Кубок Гагарина. Если брать СКА, то команда подписывает одного из лучших защитников КХЛ. Ставка сделана на то, чтобы уже в этом году выиграть Кубок Гагарина, и такие высококвалифицированные хоккеисты, как Никишин, могут в этом помочь.
«Спартак» получил очень сильных, талантливых, молодых игроков. Плюс права на хоккеистов, которые выступают в НХЛ, что в дальнейшем даст возможности для обменов. Федор Свечков и Никита Чибриков уже способны усилить глубину состава и даже стать лидерами команды. «Спартак» потерял сильного защитника, но получил хороших игроков», — заявил Гимаев «РБ Спорт».
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|10
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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