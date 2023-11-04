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Сегодня, 17:33

Никита Щитов: «Из-за такой плотности чемпионата КХЛ мы рискуем здоровьем игроков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Никита Щитов высказал мнение насчет календаря КХЛ.

«У нас большая плотность чемпионата. Сделали 68 матчей и втиснули их в определенные рамки. Хотя чемпионат можно было растянуть. Зачем так сжимать сроки? На международные соревнования нас все равно не приглашают. Из-за такой плотности мы рискуем здоровьем игроков, и ради чего? Ради серии с белорусами в мае? Нам просто нужно было развивать свой чемпионат и передвинуть сроки, чтобы играть в хоккей до июня, как в Северной Америке», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 каждая команда проводит по 68 матчей. Общее количество игровых дней составит 165, что является рекордным показателем за всю историю лиги.

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 16 12 36
2 Лада 28 15 13 35
3 Ак Барс 25 16 9 34
4 Сал. Юлаев 26 16 10 33
5 Автомобилист 28 15 13 33
6 Трактор 27 15 12 32
7 Авангард 25 14 11 31
8 Нефтехимик 26 11 15 27
9 Сибирь 26 12 14 27
10 Амур 25 10 15 26
11 Барыс 27 8 19 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 25 18 7 37
2 Спартак 26 17 9 36
3 Торпедо 26 16 10 34
4 Локомотив 24 15 9 32
5 ЦСКА 25 14 11 30
6 Динамо Мн 24 12 12 27
7 Северсталь 24 11 13 26
8 Сочи 25 12 13 25
9 СКА 24 12 12 24
10 Куньлунь РС 29 8 21 20
11 Витязь 25 7 18 17
Результаты / календарь
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9.11
4.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 2 : 0
4.11 14:30
Металлург Мг – Динамо Мн
 5 : 1
4.11 15:00
Автомобилист – Нефтехимик
 2 : 1
4.11 17:00
Витязь – СКА
 - : -
4.11 17:00
Спартак – Торпедо
 - : -
4.11 17:00
Сочи – Авангард
 - : -
4.11 17:00
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