Никита Щитов: «Из-за такой плотности чемпионата КХЛ мы рискуем здоровьем игроков»

Хоккейный эксперт Никита Щитов высказал мнение насчет календаря КХЛ.

«У нас большая плотность чемпионата. Сделали 68 матчей и втиснули их в определенные рамки. Хотя чемпионат можно было растянуть. Зачем так сжимать сроки? На международные соревнования нас все равно не приглашают. Из-за такой плотности мы рискуем здоровьем игроков, и ради чего? Ради серии с белорусами в мае? Нам просто нужно было развивать свой чемпионат и передвинуть сроки, чтобы играть в хоккей до июня, как в Северной Америке», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 каждая команда проводит по 68 матчей. Общее количество игровых дней составит 165, что является рекордным показателем за всю историю лиги.