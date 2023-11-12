Корнилов: «Мало кто ждал большого прогресса или резкого скачка в игре Федотова с учетом всех обстоятельств»
Хоккейный эксперт Кирилл Корнилов высказался об игре вратаря ЦСКА Ивана Федотова в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Мало кто ждал большого прогресса или резкого скачка в игре Федотова с учетом всех обстоятельств. Но, например, когда армейцы обыграли «Спартак» 3:0, я уже начал ловить себя на мысли, что это тот самый прежний Иван Федотов, уверенный в себе, прекрасно обученный вратарь. Однако при этом есть некоторые технические элементы, которые ему надо подтянуть, и я уверен, что он это сделает. Самое главное, чтобы Федотов психологически сбросил с себя все проблемы, играл и планомерно готовился к решающим матчам», — приводит слова Корнилова «РБ Спорт».
ЦСКА в 28 матчах набрал 30 очков и расположился на 5-м месте на «Западе». Федотов в этом сезоне сыграл 16 матчей.
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