Эксперт Божко — о Голдобине: «Хоккеист с таким контрактом и статусом должен быть стабилен»
Хоккейный эксперт Артем Божко поделился мнением об игре нападающего «Металлурга» Николая Голдобина.
«Николай Голдобин по-своему уникальный хоккеист, — говорит Божко. — В КХЛ подобных игроков с таким набором атакующих качеств и с российским паспортом можно посчитать по пальцам. По манере игры они чем-то похожи с Сергеем Толчинским, их уровни таланта в плане созидания вполне сопоставимы. Главная проблема Голдобина — то, что он играет волнообразно, неровно, и это прослеживается не только по нынешнему сезону, но и по всей его карьере в КХЛ. Он может провести один-два матча так, что об этом будут вспоминать несколько недель и восхищаться его голами и передачами. А потом уйти на несколько игр в тень и прокататься в шапке-невидимке. Но если мы говорим о хоккеисте с таким контрактом и статусом, то это должно подразумевать гораздо большую стабильность», — цитирует Божко «РБ Спорт».
Ранее, 10 октября, «СЭ» сообщал, что 27-летний Голдобин попросил обмена из-за конфликта с главным тренером команды Ильей Воробьевым.
В сезоне-2022/23 Голдобин принял участие в 11 матчах «Металлурга» из 16, на его счету 5 (2+3) очков.
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|11
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|16
|5
|11
|13
|13.10
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|13.10
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|13.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|13.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|13.10
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -
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|19:30
|
Витязь – ЦСКА
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|19:30
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Спартак – Динамо Мн
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|13.10
|19:30
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