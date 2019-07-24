Хоккейный ЦСКА выступил с заявлением о закупке одежды зарубежного производства

ЦСКА выступил с официальном заявлением относительно закупки "Роснефтью" костюмов для игроков и персонала команды. С нового сезона Континентальная хоккейная лига ввела официальный дресс-код для всех клубов лиги.

- В связи с появившейся в сетевых изданиях информацией о закупках ПАО "НК "Роснефть" одежды зарубежного производства сообщаем следующее, – говорится в заявлении на официальном сайте москвичей.

Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА входит в группу компаний ПАО "НК "Роснефть" с ноября 2011 года. За это время клуб добился высоких спортивных результатов, значительно повысил свой профессиональный уровень и стал сильнейшим хоккейным клубом России. За семь лет ЦСКА дважды завоевал звание чемпионов России (в 2015 и 2019 годах), а по итогам сезона-2018/19 годов выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина. Игроки и тренеры ЦСКА являются ведущими игроками сборной России, выступая за нее на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Являясь собственником клуба, НК "Роснефть" обеспечивает, в том числе, и представительские расходы спортсменов и административного персонала. Компания осуществляет централизованную закупку для нужд ПХК ЦСКА для участия в спортивных и имиджевых мероприятиях. Это включает в себя и закупку одежды для хоккейного клуба.

Деловые костюмы и парадная спортивная одежда являются важной имиджевой составляющей ПХК ЦСКА. Команда принимает участие в различных официальных мероприятиях, в том числе международных, приемах на высшем уровне. Кроме того, внутренний регламент Клуба предполагает соблюдение строгого дресс-кода в ежедневном режиме".