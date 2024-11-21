Хоккейный агент Ушаков считает, что вратарь Лозебников не нужен «Сибири»

Хоккейный агент и бывший вратарь московского «Спартака» Геннадий Ушаков прокомментировал возможное появление 26-летнего голкипера «Амура» Дмитрия Лозебникова в «Сибири».

«Лозебников — хороший вратарь. У голкипера есть одно главное качество — пропускать как можно меньше, а каким образом, уже неважно. Но у «Сибири» есть Костин. С ним что делать? Получается, Лозебников не нужен «Сибири», — цитирует Ушакова Legalbet.ru.

В этом сезоне Лозебников провел 11 матчей за хабаровчан в FONBET чемпионате КХЛ. Голкипер отражает 89,51 процента бросков по воротам.