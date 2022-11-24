Шуми Бабаев: «Категорически не поддерживаю сокращение лимита на легионеров»
Хоккейный агент Шуми Бабаев высказал мнение по поводу лимита на легионеров в КХЛ. Со следующего сезона клубы смогут заявлять на матч трех легионеров вместо пяти.
«Я категорически не поддерживаю сокращение лимита на легионеров. Там еще так тонко сказано — в заявке три человека. Значит, команды смогут брать больше иностранцев, но на игру попадут только трое. И с пяти до трех — это очень резкое сокращение. Понятно, что своим игрокам надо давать шанс. Но конкуренция все равно должна быть, тем более в нынешней ситуации. Когда мы отрезаны от международного хоккея, убирать иностранцев и вариться в собственном соку — это ни к чему не приведет, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева. — Я бы сделал ценз на качество легионеров, чтобы можно было заявлять трех иностранцев, плюс еще двух, но высокого уровня. Эти игроки должны подойти по несколько критериям — матчи в НХЛ, за сборную и так далее».
Также агент высказался против введения трех лимитчиков на матч. Он считает, что двух молодых игроков достаточно, а остальные должны пробиваться.
В апреле этого года Федерация хоккея России (ФКР) обратилась к Министерству спорта РФ с предложением сократить число иностранных игроков в заявках команд с пяти до трех.
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|5
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|33
|23
|10
|48
|2
|Металлург
|33
|21
|12
|46
|3
|Сибирь
|36
|21
|15
|45
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|33
|17
|16
|41
|6
|Авангард
|33
|18
|15
|39
|7
|Ак Барс
|33
|14
|19
|34
|8
|Трактор
|35
|14
|21
|33
|9
|Барыс
|34
|14
|20
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
|24.11
|19:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|24.11
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|24.11
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -