Хоккейный агент Пилко: «В конфликте КХЛ с ИИХФ нет никакого смысла»
Один из ведущих хоккейных агентов КХЛ Алеша Пилко, занимающийся делами большинства выступающих в ней легионеров, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что клубы КХЛ сами могут оформлять трансферные карты своих игроков в Международной федерации хоккея.
Ранее стало известно, что словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/25, несмотря на наличие действующего контракта с клубом КХЛ. .
— Теперь КХЛ должна воевать с ИИХФ?
— Нет, ИИХФ все сделала по регламенту и к ней нет вопросов. Дело Криштофа — частная и небольшая история одного клуба и одного игрока, которые почему-то не смогли нормально договориться о расставании. Но у нее могут быть последствия. Сейчас произведен только предупредительный выстрел в воздух. Будем медлить — последует контрольный в голову.
— Что тогда делать?
— Я уже сказал, что надо налаживать общение с ИИХФ, а не враждовать с ней. В конфликте нет никакого смысла.
— Но у «Сочи» же была на руках трансферная карта игрока?
— Возможно, что срок ее действия один год. Продлить карту — не проблема. Это обошлось бы в скромную сумму. Зато позволило спокойно решать самые сложные вопросы в юридическом поле. Видимо, «Сочи» не продлил трансферную карту Криштофа. Сейчас у клуба возможности бороться за свои интересы в юридическом плане нет.
— А если «Сочи» своевременно продлил действие карты?
— Значит клуб может спокойно идти в суд и доказать свою правоту. Закон будет на его стороне.
— Получается, при каждом трансфере из-за границы надо по-прежнему оплачивать карту и проблемы решатся?
— Это шаг в правильном направлении для всех сторон. КХЛ вышла из-под юрисдикции ИИХФ, но не вижу ничего страшного, если клубам придется немного платить за трансферную карту, как они всегда делали. Всех это должно устроить. Никто в Европе не будет добровольно отказываться от денег. КХЛ же таким образом обезопасит себя от возможных последствий.
Криштоф присоединился к «Сочи» в 2023 году. Ранее он выступал за «Адмирал». В нынешнем сезоне форвард провел за команду 10 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 3 результативными передачами.
Полностью интервью Алеши Пилко читайте на сайте «СЭ».
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