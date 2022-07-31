Агент Дементьев отреагировал на обмен защитника «Спартака» Никишина на девять игроков СКА

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал обмен защитника Александра Никишина из «Спартака» в СКА. За Никишина красно-белые получил девять хоккеистов армейцев.

«Это самый мощный обмен в этом межсезонье, да и вообще в истории КХЛ трудно вспомнить такие сделки. Серьезный игрок Александр Никишин обменян на группу хороших нападающих из СКА, плюс права на других игроков. Налицо великолепная работа всех заинтересованных лиц. В СКА было скопление молодых, перспективных форвардов. Если они не получили бы игровой практики, то это бы отразилось на тех новых именах, которые хотела получить команда в свою организацию», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Также агент отметил, что «Спартак» создают команду не ради сиюминутного результата, а ради долгосрочной перспективы.

«Видно, что «Спартак» создает команду не ради сиюминутного результата, а ради долгосрочной перспективы. Очень рад, что в команде будет такая россыпь молодых игроков. Надеюсь, что всем дадут игровое время, а в том, что эти ребята покажут результат, ни капли не сомневаюсь», — заявил Дементьев.

В обмен на Никишина красно-белые получили защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.

Также СКА передал «Спартаку» права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.