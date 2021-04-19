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«Выигрывали Суперлигу до того, как это стало мейнстримом». Хоккейное «Динамо» пошутило о новом футбольном турнире

22:31
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Московское «Динамо» пошутило о новом футбольном турнире. Бело-голубые напомнили, что дважды выигрывали Суперлигу — в победных для команды сезонах-1999/2000 и -2004/05 так назывался чемпионат России.

Ранее о создании Суперлиги заявили 12 футбольных топ-клубов Европы.

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