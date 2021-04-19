«Выигрывали Суперлигу до того, как это стало мейнстримом». Хоккейное «Динамо» пошутило о новом футбольном турнире
22:31
Московское «Динамо» пошутило о новом футбольном турнире. Бело-голубые напомнили, что дважды выигрывали Суперлигу — в победных для команды сезонах-1999/2000 и -2004/05 так назывался чемпионат России.
Ранее о создании Суперлиги заявили 12 футбольных топ-клубов Европы.
Ах ну да, забыли напомнить. Выигрывали эту вашу Суперлигу до того, как это стало мейнстримом pic.twitter.com/KuBVxgaNPc— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 19, 2021
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