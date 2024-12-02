«Хоккейная дюжина» — проект FONBET в честь юбилейного матча в КХЛ

В FONBET КХЛ большой юбилей — сегодня в лиге состоялся 12 000-й матч в регулярных чемпионатах. Юбилейная встреча прошла в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором».

В честь исторического события титульный партнер лиги FONBET запускает игру — «Хоккейная дюжина». Механика проста: болельщик должен зайти на сайт, выбрать любимую команду и забросить шайбу в ворота. Как только пользователь забьет 12 000 раз — он становится участником розыгрыша поездки на FONBET Неделю Звезд хоккея в Новосибирск.

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