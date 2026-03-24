Хоккей в космосе: «Кинопоиск» представил анимационный проморолик к старту плей-офф КХЛ

К старту решающей стадии сезона КХЛ-2025/26 «Кинопоиск» выпустил специальный проморолик, выполненный на основе иллюстраций Никиты Бугрова с интегрированными отсылками к ярким моментам сезона и космической тематике.

Креативная концепция строится вокруг идеи, что плей-офф КХЛ — это не просто спорт, а полноценное зрелище, в котором хоккей превращается в визуальную вселенную, где матчи становятся путешествием, игроки — героями, а зритель — участником событий.

Проморолик открывается трансляцией матча, после чего шайба «вылетает» из телевизора и переносит зрителя на хоккейную площадку в космическом пространстве. Он становится участником сюрреалистического матча, где реальные моменты КХЛ переплетаются с графикой, комиксными элементами и фантазийными сценами.

Видеоряд насыщен десятками отсылок к игрокам, клубам и моментам КХЛ этого сезона. К примеру, Дамир Шарипзянов открывает ачивку, как в видеоигре, с новым рекордом КХЛ, который он установил по количеству очков за один сезон среди защитников. Сцена с Александром Радуловым и Егором Суриным превращается в комиксный спор, отсылая к моменту в матче 20 октября между «Динамо» и «Локомотивом». Игорь Ларионов появляется в микст-зоне с блестящим перстнем, Никита Гусев празднует гол в образе стрельца, а легендарное достижение Вадима Шипачева появляется во фрагменте трансляции в режиме «Инсайты» на «Кинопоиске», где в списке лидеров отображается 1000 очков у хоккеиста после забитой шайбы.

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