Хоккей в космосе: «Кинопоиск» представил анимационный проморолик к старту плей-офф КХЛ
К старту решающей стадии сезона КХЛ-2025/26 «Кинопоиск» выпустил специальный проморолик, выполненный на основе иллюстраций Никиты Бугрова с интегрированными отсылками к ярким моментам сезона и космической тематике.
Креативная концепция строится вокруг идеи, что плей-офф КХЛ — это не просто спорт, а полноценное зрелище, в котором хоккей превращается в визуальную вселенную, где матчи становятся путешествием, игроки — героями, а зритель — участником событий.
Проморолик открывается трансляцией матча, после чего шайба «вылетает» из телевизора и переносит зрителя на хоккейную площадку в космическом пространстве. Он становится участником сюрреалистического матча, где реальные моменты КХЛ переплетаются с графикой, комиксными элементами и фантазийными сценами.
Видеоряд насыщен десятками отсылок к игрокам, клубам и моментам КХЛ этого сезона. К примеру, Дамир Шарипзянов открывает ачивку, как в видеоигре, с новым рекордом КХЛ, который он установил по количеству очков за один сезон среди защитников. Сцена с Александром Радуловым и Егором Суриным превращается в комиксный спор, отсылая к моменту в матче 20 октября между «Динамо» и «Локомотивом». Игорь Ларионов появляется в микст-зоне с блестящим перстнем, Никита Гусев празднует гол в образе стрельца, а легендарное достижение Вадима Шипачева появляется во фрагменте трансляции в режиме «Инсайты» на «Кинопоиске», где в списке лидеров отображается 1000 очков у хоккеиста после забитой шайбы.
Среди других пасхалок:
-
Шайба после броска Никиты Нестерова «пробивает» экран и переносит героя в космос.
-
Логотипы СКА и ЦСКА вписаны в звездное небо.
-
Величайшая погоня Виталия Кравцова.
-
Мельница Андрея Миронова.
-
Логотип на шайбе и постер с тренером «Северсталя»
-
Момент вбрасывания в «зеленом дерби» со взглядами Дмитрия Яшкина и Евгения Кузнецова.
-
Андрей Разин с плетью — отсылка к его эмоциональным комментариям по ходу регулярного сезона.
-
Празднование гола в овертайме Николаем Голдобиным, где он кладет трубку.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|4.10
|14:00
|Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|4.10
|15:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|4.10
|17:00
|Спартак – Барыс
|- : -