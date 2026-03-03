Во время рукопожатия после матча «Амур» — «Нефтехимик» случилась драка

После матча FONBET чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком» произошла драка. Игра проходила в Хабаровске.

Нападающий гостей Матвей Надворный и форвард хозяев Ярослав Лихачев обменялись ударами на рукопожатии. После этого защитник хабаровской команды Виктор Балдаев вступился за одноклубника и также ввязался в драку с Надворным.

После эпизода судьи выписали Балдаеву и Надворному двухминутные штрафы за грубость.

«Амур» одержал третью победу подряд. Хабаровская команда набрала 55 очков и занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд. Нижнекамцы с 63 очками — на седьмой строчке.

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