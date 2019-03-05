Хоккеисты "Спартака" - о словах арбитра Гудачеку: "Брат, доступно объяснили?"

Хоккеисты "Спартака" отреагировали на слова арбитра Николая Акузовского в адрес голкипера команды Юлиуса Гудачека. В концовке четвертого матча серии со СКА (2:3 ОТ, 2-2) латвийский вратарь возмутился работой судей, на что получил неожиданный ответ. По всей видимости, арбитр грубо послал игрока.

"Брат, доступно объяснили?", "Слушай внимательно!", - пишут хоккеисты в сториз в Инстаграме.

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