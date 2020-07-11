Хоккеисты «Сочи» прошли медосмотр. Легионеры пока не присоединились к команде

Игроки «Сочи»? вышли из отпуска и первым делом отправились на прохождение медосмотра, сообщает сайт сочинцев.

Углубленный медицинский осмотр — первый пункт в подготовке к сезону у абсолютно любой команды КХЛ. Специальные медицинские тесты, которые прописаны в медицинском регламенте лиги, помогают определить уровень здоровья и подготовки хоккеистов к тяжелой предсезонной работе.

Кроме того, медицинский осмотр — один из первых случаев, когда команда собирается вместе. В субботу, 11 июля, обследование прошли 18 игроков, остальные либо успели сделать это ранее, либо, как легионерский «десант» в полном составе, пока не имеют возможности присоединиться к команде.