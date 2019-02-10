Хоккеисты СКА провели совместную тренировку с бойцами ММА. Фото

Как себя чувствуют хоккеисты в борьбе, а бойцы на льду? Отлично!



Алексей Буторин и Михаил Малютин - бойцы АСА ММА - вчера заглянули в Хоккейный город, потренировались с нами на льду 🥅, а потом устроили свой мастер-класс 🥊

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