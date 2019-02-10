18:35 | Хоккей — КХЛ

Хоккеисты СКА провели совместную тренировку с бойцами ММА. Фото

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Бойцы ММА Алексей Буторин и Михаил Малютин провели совместную тренировку с игроками СКА.

Как информирует пресс-служба питерского клуба, сначала Буторин и Малютин приняли участие в занятии на льду, а потом устроили мастер-класс для хоккеистов.

 

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