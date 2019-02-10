Хоккеисты СКА провели совместную тренировку с бойцами ММА. Фото

Бойцы ММА Алексей Буторин и Михаил Малютин провели совместную тренировку с игроками СКА.
Как информирует пресс-служба питерского клуба, сначала Буторин и Малютин приняли участие в занятии на льду, а потом устроили мастер-класс для хоккеистов.
Как себя чувствуют хоккеисты в борьбе, а бойцы на льду? Отлично!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 февраля 2019 г.
Алексей Буторин и Михаил Малютин - бойцы АСА ММА - вчера заглянули в Хоккейный город, потренировались с нами на льду 🥅, а потом устроили свой мастер-класс 🥊
📷https://t.co/L09UiGbFHc #hcSKA #MMA pic.twitter.com/FXN1ZLLpa6
Когда бойцы #MMA выходят на лед... 😃 pic.twitter.com/ariXH4BGUK– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 февраля 2019 г.
Загрузка...