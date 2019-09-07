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Хоккеисты СКА пожелали удачи Хабибу Нурмагомедову

16:39
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Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в главном поединке вечера UFC 242 в Абу-Даби за чемпионский титул промоушена в легком весе.

Хоккеисты СКА в Twitter пожелали удачи российскому бойцу.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //
Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь

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