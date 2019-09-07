Хоккеисты СКА пожелали удачи Хабибу Нурмагомедову

Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в главном поединке вечера UFC 242 в Абу-Даби за чемпионский титул промоушена в легком весе.

Хоккеисты СКА в Twitter пожелали удачи российскому бойцу.

Болеем за @TeamKhabib в главном бою сегодняшнего вечера! ?

Удачи, Хабиб, мы верим в твою победу! Покажи все, на что способен! ??? pic.twitter.com/vcQjonILEW — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 7, 2019

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь