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Хоккеисты «Сибири» сыграли на льду реки в рабочем поселке

12:43
Игроки &quot;Сибири&quot;. Фото photo.khl.ru
Игроки &quot;Сибири&quot;. Фото photo.khl.ru
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«Сибирь» провела матч на льду реки в поселке Ордынское Новосибирской области, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Хоккеисты «Сибири» сыграли вместе с местными игроками, при этом команды состояли из смешанных составов. При этом игроки новосибирцев выходили на лед из избы, а судей подвезли на снегоходе. Ранее клуб уже проводил похожую акцию на озере.

В текущем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/03/13/482336.html

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