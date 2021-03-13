Хоккеисты «Сибири» сыграли на льду реки в рабочем поселке

«Сибирь» провела матч на льду реки в поселке Ордынское Новосибирской области, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Хоккеисты «Сибири» сыграли вместе с местными игроками, при этом команды состояли из смешанных составов. При этом игроки новосибирцев выходили на лед из избы, а судей подвезли на снегоходе. Ранее клуб уже проводил похожую акцию на озере.

В текущем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.