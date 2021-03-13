Хоккеисты «Сибири» сыграли на льду реки в рабочем поселке
12:43
«Сибирь» провела матч на льду реки в поселке Ордынское Новосибирской области, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Хоккеисты «Сибири» сыграли вместе с местными игроками, при этом команды состояли из смешанных составов. При этом игроки новосибирцев выходили на лед из избы, а судей подвезли на снегоходе. Ранее клуб уже проводил похожую акцию на озере.
В текущем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.
Хоккей по-новосибирски!— КХЛ (@khl) March 13, 2021
Игроки @hcsibir вышли на лёд реки в рабочем посёлке Ордынское: https://t.co/QrARo6TNw1 pic.twitter.com/2NSsdVRyDy
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