Хоккеисты пока уступают не только баскетболистам, но и волейболистам

Тридцать лет без звания лучшей команды страны сказалось и на положении хоккейного клуба в неофициальном зачете команд ЦСКА. В 1989 году он занимал первое место, но уже на момент распада СССР уступил это звание волейболистам. Сейчас же за явным преимуществом лидирует баскетбольный клуб, который в этом году может отпраздновать свое юбилейное пятидесятое чемпионство.
Чемпионства ЦСКА в разных игровых видах спорта
|
|
СССР/СНГ
|
Россия
|
Итого
|
Баскетбол (мужчины)
|
24
|
25
|
49
|
Волейбол (мужчины)
|
33
|
3
|
36
|
Хоккей
|
32
|
1*
|
33
|
Гандбол (мужчины)
|
9
|
4
|
13
|
Футбол
|
7
|
6
|
13
|
Баскетбол (женщины)
|
3
|
6
|
9
|
Волейбол (женщины)
|
6
|
0
|
6
|
Хоккей с мячом
|
3
|
0
|
3
* Без учета сезона-2014/15, когда звание чемпиона России давали за победу в регулярном чемпионате
Загрузка...