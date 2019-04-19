Хоккеисты пока уступают не только баскетболистам, но и волейболистам

Тридцать лет без звания лучшей команды страны сказалось и на положении хоккейного клуба в неофициальном зачете команд ЦСКА. В 1989 году он занимал первое место, но уже на момент распада СССР уступил это звание волейболистам. Сейчас же за явным преимуществом лидирует баскетбольный клуб, который в этом году может отпраздновать свое юбилейное пятидесятое чемпионство.

Чемпионства ЦСКА в разных игровых видах спорта

СССР/СНГ Россия Итого Баскетбол (мужчины) 24 25 49 Волейбол (мужчины) 33 3 36 Хоккей 32 1* 33 Гандбол (мужчины) 9 4 13 Футбол 7 6 13 Баскетбол (женщины) 3 6 9 Волейбол (женщины) 6 0 6 Хоккей с мячом 3 0 3

* Без учета сезона-2014/15, когда звание чемпиона России давали за победу в регулярном чемпионате