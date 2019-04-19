23:05 19 апреля | Хоккей — КХЛ

Хоккеисты пока уступают не только баскетболистам, но и волейболистам

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Тридцать лет без звания лучшей команды страны сказалось и на положении хоккейного клуба в неофициальном зачете команд ЦСКА. В 1989 году он занимал первое место, но уже на момент распада СССР уступил это звание волейболистам. Сейчас же за явным преимуществом лидирует баскетбольный клуб, который в этом году может отпраздновать свое юбилейное пятидесятое чемпионство.

Чемпионства ЦСКА в разных игровых видах спорта

 

СССР/СНГ

Россия

Итого

Баскетбол (мужчины)

24

25

49

Волейбол (мужчины)

33

3

36

Хоккей

32

1*

33

Гандбол (мужчины)

9

4

13

Футбол

7

6

13

Баскетбол (женщины)

3

6

9

Волейбол (женщины)

6

0

6

Хоккей с мячом

3

0

3

* Без учета сезона-2014/15, когда звание чемпиона России давали за победу в регулярном чемпионате

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