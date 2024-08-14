Хоккеисты московского «Динамо» посетили мемориальный комплекс «Хатынь»
Игроки и тренерский штаб московского «Динамо» посетили мемориальный комплекс «Хатынь», сообщается на официальном сайте клуба.
«Решение посетить такой мемориальный комплекс появилось не просто так, — сказал главный тренер команды Алексей Кудашов. — В наше время игроки очень много внимания уделяют подготовке и профессиональному подходу к любимому делу. Зачастую многие базовые вещи нашей жизни упускаются. Плотный график тренировок и рутинной работы требовал, чтобы мы отвлеклись от будней. Поэтому в полном составе отправились в особенное место для наших дружественных стран. В наше непростое время важно рассказывать правду. Молодым ребятам, легионерам в частности. Многие приехали с детьми и семьями. Как бы банально не звучало, но кто не помнит прошлого — у того нет будущего».
Мемориальный комплекс находится в 60 километрах от Минска. «Динамо» проводит часть сборов в столице Белоруссии.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -