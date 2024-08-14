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Сегодня, 21:41

Хоккеисты московского «Динамо» посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки московского «Динамо».
Фото ХК «Динамо»

Игроки и тренерский штаб московского «Динамо» посетили мемориальный комплекс «Хатынь», сообщается на официальном сайте клуба.

«Решение посетить такой мемориальный комплекс появилось не просто так, — сказал главный тренер команды Алексей Кудашов. — В наше время игроки очень много внимания уделяют подготовке и профессиональному подходу к любимому делу. Зачастую многие базовые вещи нашей жизни упускаются. Плотный график тренировок и рутинной работы требовал, чтобы мы отвлеклись от будней. Поэтому в полном составе отправились в особенное место для наших дружественных стран. В наше непростое время важно рассказывать правду. Молодым ребятам, легионерам в частности. Многие приехали с детьми и семьями. Как бы банально не звучало, но кто не помнит прошлого — у того нет будущего».

Мемориальный комплекс находится в 60 километрах от Минска. «Динамо» проводит часть сборов в столице Белоруссии.

Источник: ХК Динамо Москва
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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