Хоккеисты «Локомотива» не притронулись к Кубку Континента

Игроки «Локомотива» не потрогали Кубок Континента во время награждения.

Согласно примете, хоккеисты не трогают трофей, чтобы избежать неудачи в плей-офф.

Для ярославской команды это первый Кубок Континента в истории. За 66 матчей регулярного чемпионата «Локомотив» набрал 98 очков.