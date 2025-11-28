Ковальчука и Каменского внесли в базу данных «Миротворца»

Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский включены в базу украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

Также в базу данных запрещенного в России ресурса попал бывший главный тренер «Сибири» и олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.

Утверждается, что им вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.