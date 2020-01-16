Хоккеисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в российских клубах

Спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеющие право выступать за национальные сборные своих стран, не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по хоккею, сообщается на сайте Министерства спорта России.

Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов.

Кроме того, были приняты следующие изменения: в первенстве России среди юниоров (не старше 21 года) команды не имеют права заявлять легионеров; в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) команды имеют право заявить не более четырех легионеров (при этом ни одного вратаря). Сейчас в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) российские клубы имеют право заявлять на игру не больше пяти иностранных хоккеистов.

Кроме того, игроки из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в национальных соревнованиях по гандболу, водному поло и хоккею с мячом.