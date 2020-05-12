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Хоккеисты и тренеры КХЛ, МХЛ и ЖХЛ поблагодарили и поддержали врачей

11:35
КХЛ. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
КХЛ. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хоккеисты, тренеры и представители КХЛ, МХЛ и ЖХЛ записали специальное видеообращение к врачам, которые борются с коронавирусом. Они поблагодарили медицинских работников и высказали слова поддержки.

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