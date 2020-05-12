Хоккеисты и тренеры КХЛ, МХЛ и ЖХЛ поблагодарили и поддержали врачей

Хоккеисты, тренеры и представители КХЛ, МХЛ и ЖХЛ записали специальное видеообращение к врачам, которые борются с коронавирусом. Они поблагодарили медицинских работников и высказали слова поддержки.

Хоккеисты и тренеры КХЛ, МХЛ, ЖХЛ говорят общее «спасибо» всем медработникам, выражение признательности за их труд. Мы восхищаемся и гордимся вами. #БудьДома pic.twitter.com/7XMfFtsvV1 — КХЛ (@khl) May 12, 2020