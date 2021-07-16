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Хоккеисты и персонал «Сочи» вакцинировались от коронавируса

16:31
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Хоккеисты, тренерский штаб и персонал «Сочи» прошли добровольную вакцинацию от коронавируса, информирует официальный сайт южан.

Игроки после прививки получили два выходных. Предсезонный сбор «леопардов» на спортивной базе «Юность» возобновится в понедельник, 19 июля.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ne-pokorilsja-tot-mirskoj-sudbe-kto-sdelal-vakcinaciju-sebe-10655

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