Хоккеисты и персонал «Сочи» вакцинировались от коронавируса
16:31
Хоккеисты, тренерский штаб и персонал «Сочи» прошли добровольную вакцинацию от коронавируса, информирует официальный сайт южан.
Игроки после прививки получили два выходных. Предсезонный сбор «леопардов» на спортивной базе «Юность» возобновится в понедельник, 19 июля.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ne-pokorilsja-tot-mirskoj-sudbe-kto-sdelal-vakcinaciju-sebe-10655
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