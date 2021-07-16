Хоккеисты и персонал «Сочи» вакцинировались от коронавируса

Сегодня тренеры, хоккеисты и сотрудники ХК «Сочи» прошли добровольную вакцинацию от COVID-19. Игроки после прививки получили два выходных, чтобы понаблюдать за своим самочувствием. Предсезонный сбор возобновится в понедельник. Всем — здоровья! pic.twitter.com/f6qg6fc43B