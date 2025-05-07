Хоккеисты «Динамо» едут в Москву на автобусе после перелета в Петербург

Команда московского «Динамо» возвращается в столицу на автобусе, так как не смогла прилететь напрямую из-за ограничений в работе аэропортов.

По данным Росавиации, в ночь на 7 мая столичные аэропорты временно приостанавливали прием и отправку рейсов. В частности, «Внуково» не работало с 18:19 6 мая до 04:07 7 мая, а «Шереметьево» — с 01:00 до 05:30.

«Самолет с командой был вынужден из Челябинска прилететь в Санкт-Петербург. Оттуда команда на автобусе отправилась в Москву, куда она прибудет примерно через три часа», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

Сезон «Динамо» в КХЛ завершился 6 мая поражением в серии плей-офф от челябинского «Трактора» (1-4).