Хоккеисты ЦСКА рассказали, какие фильмы им нравятся

Хоккеисты ЦСКА рассказали в разговоре с пресс-службой КХЛ, какие фильмы им нравятся.

Вратарь армейцев Иван Федотов заявил, что предпочитает картины «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Двойной форсаж» и советские комедии, а также фильмы «Спасатель», «Легенда № 17» и «Движение вверх».

Форвард красно-синих Михаил Григоренко признался, что его любимым фильмом детства является «Форрест Гамп», кроме того, ему нравятся «Волк с Уолл-стрит», «Рокки» и сериал «Форс-мажоры». Максим Соркин назвал фильмы «1+1», «Движение вверх» и сериал «Полицейский с Рублевки», а защитник Богдан Киселевич — «Темный Рыцарь», «Начало» и «Человек, который изменил все».

Вчера, 18 апреля, ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1 в первом матче финала Кубка Гагарина. Второй матч серии состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 17.00 (мск).